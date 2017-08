Arsiero, minorenne annega nelle acque della Pria

Si trovava nel Vicentino in visita ad alcuni parenti residenti a Thiene, Christian Anin, 17enne originario della Costa d'Avorio che viveva a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Il ragazzo ha trovato la morte nelle acque dell'Astico, alla Pria, luogo molto frequentato vicino ad Arsiero. Il minorennere è giunto sul posto attorno alle 19 quando la maggior parte della gente ha già fatto ritorno a casa.

E' stato in acqua con i parenti e poi ha continuato da solo. Non vedendolo più tornare i congiunti hanno lanciato l'allarme. Erano circa le 20 e gli altri presenti sulle rive dell'Astico si sono precipitati a prestare soccorso. In particolare due ventenni del posto hanno iniziato a scandagliare le acque della Pria alla ricerca del minorenne fino a trovarne il corpo ormai senza vita ad alcuni metri di profondità. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del Suem 118.