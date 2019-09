Trovato morto in casa, dubbi sulle cause

Nel pomeriggio di lunedì un 38enne, M.Z, è stato rinvenuto cadavere nella propria abitazione a Sant'Agostino.

A fare la triste scoperta è stata la moglie, al rientro dal lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e la polizia ma per l'uomo non c'era nulla da fare. Rimangono dubbie le cause del decesso pertanto è stata disposta l'autopsia.