Restano tutte da chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte un 50enne di Roana, trovato senza vita in località Barenthal.

Secondo quanto si apprende l'uomo era uscito per un'escursione in bicicletta per poi essere avvisato da un altro ciclista alle 16 e 30 di sabato. Per lui non c'era più nulla da fate.

Sul posto i carabinieri di Asiago e quelli forestali di Asiago e Roana.