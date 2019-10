Atletica in lutto: Alen non ce l'ha fatta, giovane promessa muore a 18 anni

Nella serata di giovedì è arrivata la triste notizia della scomparsa di Alen, il 18enne che mercoledì pomeriggio era rimasto vittima di un brutto incidente a Bassano del grappa mentre, in sella alla sua Vespa, stava tornando a casa da scuola. Un impatto violentissimo contro un'auto nel quale il ragazzo aveva riportato gravi conseguenze ed era stato pertanto ricoverato in Rianimazione.

Giovedì sera, l'Atletica Nevi, nella quale il giovane militava ha pubblicato un post sulla pagina Facebook ufficiale nel quale dava l'annuncio della morte del giovane:

Ciao ALEN

E' con estremo dolore che comunichiamo che ci ha lasciato il nostro atleta Alen Elmazovski. Le sue condizioni erano apparse drammatiche fin da subito, dopo il terribile schianto di ieri a bordo della sua vespa contro un'auto, di ritorno dalle lezioni scolastiche della mattina. In questo momento di enorme dolore ci stringiamo vicino alla famiglia che abbracciamo forte. Vogliamo ricordarti così com'eri, sempre sorridente e solare, come in questa foto: fiero orgoglioso determinato e ambizioso, in pista come nella vita! Qui sotto con in mano la targa dell'amministrazione di Rosà e con la tua maglietta di campione regionale juniores nei 400 metri con ostacoli! Ci mancherai!