Morti per overdose: Vicenza dietro solo a Venezia, il Veneto tra le prime tre regioni

Lascia impressionati e spaventati il dato che emerge dalla piattaforma Geoverdose: non solo il Veneto è tra le regioni con la più alta proporzione di morti per overdose in Italia, ma la tranquilla provincia berica conquista un drammatico secondo posto, dietro solo al capoluogo regionale.

I dati

Secondo i numeri, infatti, i decessi registrati dall'inizio dell'anno nel Vicentino sono 5, la maggior parte in città, pari a 9 decessi per un milione di abitanti, nel Veneziano sono 8, con un rapporto di 14,8, più del doppio di quello regionale (7), dove sono avvenuti 22 decessi in totale. Se confrontato con i dati delle regioni con più di tre milioni di abitanti, il Veneto si trova dietro solo a Emilia Romagna e Toscana.

La scioccante scena del "buco" tra le giostre di Campo Marzo, sotto gli occhi delle famiglie, è uno schiaffo mediatico per puntare i riflettori su una tragedia sommersa che sta assumendo dimensioni preoccupanti.