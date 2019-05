Ultraleggero precipita e si schianta contro una casa, due morti

Terribile incidente aereo poco prima delle 20 a Caerano San Marco, in via Giorgione. Un ultraleggero, con due uomini a bordo, ha perso quota ed è precipitato al suolo finendo contro la canna fumaria di una casa.

A perdere la vita sul colpo il 47enne Juri Bortoli, nato a Vicenza ma residente a Montebelluna, e Mario Ceccato, 70enne di Pederobba. Sul posto ambulanze del Suem 118, vigili del fuoco di Treviso, Castelfranco e Montebelluna oltre ai carabinieri. In via Giorgione è giunta anche il sindaco, Chiara Mazzoccato. Ignote per ora le cause dell'incidente. Fortunatamente incolumi i residenti dell'abitazione. Il velivolo non si è incendiato e ha finito su un terrazzo della casa.

Da Trevisotoday