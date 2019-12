Addio a Carmelo, professore e musicista dal grande cuore 

La città di Lonigo piange la morte di Carmelo Scappatura, professore e musicista molto amato e stimato in tutto il Basso Vicentino. Il suo corpo senza vita è stato trovato sabato da un amico che era andato a trovarlo nella sua casa di Bagnolo. Un malore sarebbe la causa del decesso.

Carmelo, 55 anni, era nato in Belgio da emigranti di origine calabrese. La famiglia si era poi trasferita a Lonigo, dove il professore trascorse la maggior parte della vita. La sua morte improvvisa ha lasciato senza parole la comunità leonicena. Carmelo insegnava alle Scuole Medie Ridolfi come insegnante di sostegno.

Diplomato in pianoforte, successivamente prese la laurea specialistica di secondo livello e poi insegnò in molte scuole di musica di tutta la provincia. Nella vicina Alonte, 10 anni fa, fondò il Centro Musica e Cultura, partecipandovi come insegnante e direttore artistico.