Tragedia sulle Dolomiti, uffici chiusi a lutto per la morte di Nadia

L'Amministrazione Comunale di Valdagno, nel pomeriggio di giovedì, ha deciso la chiusura degli uffici al pubblico per lutto, in segno di rispetto e per consentire la partecipazione alle esequie di Nadia Nuvola, la 44enne di Cornedo vittima di un tragico incidente avvenuto domenica sulle Piccole Dolomiti, sopra Recoaro Terme.

Le celebrazioni funebri si terranno alle ore 15.00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista a Cornedo Vicentino mentre la veglia di preghiera si terrà nella stessa chiesa, mercoledì 12 febbraio alle ore 19.00.

È molto forte la commozione per la perdita di Nadia, madre e dipendente del Comune di Valdagno in ufficio tecnico. Due comuni, Cornedo e Valdagno, uniti nel lutto per la perdita della 44ene vittima di una scivolata improvvisa tra le rocce di un canalone. La donna era uscita con un amico per una passeggiata domenicale e per una tragica fatalità è caduta in un dirupo senza trovare appigli. Un volo di diversi metri che non le ha lasciato scampo. I soccorritori, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto per i numerosi traumi riportati nella caduta.

Nadia, diplomata in ragioneria, lavorara da quasi tre anni in Comune a Valdagna dopo un impiego precedente nell’Ulss locale.