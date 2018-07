Perse la vita per salvare l'amante: l'assicurazione risarcisce la donna

La tragica scomparsa di Mirco Ronzani, il 39enne di Lugo travolto da un'auto mentre attraversava via Santa Maria a Sarcedo, è diventato un caso anche nazionale, tanto da finire nella trasmissione di Bruno Vespa "Porta a Porta". L'incidente avvenne il 10 novembre del 2016. Quel giorno Ronzani aveva cenato con la sua fidanzata Arianna Gottardo e stava raggiungendo l'auto quando è stato travolto da una Fiat Panda. Prima dell'impatto ha salvato la vita alla donna, spingendola in avanti.

Ronzani, che stava attraversando un periodo di crisi con il suo matrimonio, aveva conosciuto Arianna sette mesi prima e con lei aveva iniziato una relazione considerata stabile dal giudice nonostastante fosse ancora sposato. Per questo la donna fu ammessa come parte civile al processo per omicidio stradale e il giudice del tribunale di Vicenza Massimo Gerace riconobbe sia alla vedova che alla fidanzata il risarcimento della compagnia assicurativa.

Sia la vedova di Ronzani che la conducente della Panda si opposero alla richiesta di risarcimento di 200mila euro per il fatto che l'uomo non era ancora separato. L'epilogo della vicenda è però arrivato nei giorni scorsi in quanto l'assicurazione UnipolSai - come riferisce il Giornale di Vicenza - ha infine risarcito, dopo un anno e mezzo Arianna Gottardo.