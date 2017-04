Vicenza, 22enne muore dopo la festa: giallo sulle cause

Sarà solo l'autopsia a poter dare risposte chiare sulla morte improvvisa di Mauro Deppieri, 22 anni, originario di Marghera ma residente in città, dove lavorava come cuoco presso una cooperativa.



Il giovane si è sentito male nel suo appartamento in viale San Lazzaro 29, circa alle 6 di sabato mattina ma all'arrivo del Suem 118, chiamato da un'amica, ogni manovra per rianimarlo è risultata vana. Immediato l'arrivo sul posto degli agenti della questura di Vicenza che hanno avviato le indagini, facendo i rilievi del caso e interrogando le altre persone presenti in casa al momento della tragedia. In mattinata sono arrivati dal Veneziano anche il padre e la zia della vittima.



La ricostruzione parla di una festa alla quale avevano partecipato 6 persone, che hanno descritto una situazione tranquilla, con alcool ma senza l'uso di droghe. A una certa ora, sembra alle 23, Deppieri sarebbe uscito e rientrato dopo un po' di tempo, senza dare spiegazioni. E' stato in quel momento che, non sentendosi bene, si sarebbe coricato sul suo letto e le sue condizioni sarebbero peggiorate finché non se ne è accorta una delle ospiti, che ha chiamato prima un'amica e poi i soccorsi.



In attesa degli esami autoptici, l'indagine resta aperta ma, al momento, non ci sono nomi nella lista degli indagati.