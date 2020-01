L'ultimo saluto a Eva: fissata la data dei funerali

Dopo il rientro della salma di Eva Valerio, la trentenne trovata senza vita in una spiaggia in Marocco, è stata fissata la data dei funerali. La cerimonia funebre è prevista per martedì 21 gennaio alle 15, nella chiesa di Levà a Montecchio Precalcino.

Nei giorni scorsi l'autopsia effettuata ad Agadir, in Marocco, aveva confermato l'ipotesi subito avanzata dalle autorità del paese magrebino, ovvero la morte accidentale per annegamento, nonostante non sia mai stata resa nota alcuna ipotesi sulla dinamica dell'incidente che ha portato al decesso della vicentina. Sul corpo di Eva non sarebbero stati riscontrati segni di violenza e non sarebbe emerso niente che potesse supporre una morte non accidentale.

Nel frattempo, al Nuovo bar Astra di Vicenza (dove Eva aveva lavorato), è stata attivata una raccolta anonima di fondi per aiutare la famiglia della trentenne di Montecchio Precalcino