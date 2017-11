Morte Bruno Oboe, Zaia: "Grave perdita per il Veneto"

Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, ricorda il sindacalista vicentino della Cisl, scomparso mercoledì a 77 anni.

“Con Bruno Oboe perdiamo un grande uomo, che ha vissuto per servire e costruire un Veneto, un’Italia, un Mondo in cui la giustizia sociale fosse una realtà per tutti”.

“Sin dai primi tempi degli scout, quindi nell’attività sindacale e politica – ricorda Zaia – Oboe ha incarnato le migliori qualità di un veneto: serietà, onestà, impegno costante, equilibrio umano e politico in anni non semplici come quelli durante i quali non fece mai mancare il suo impegno di uomo per bene anche prima che di personaggio pubblico”.

“Una figura - conclude il Governatore – che mi auguro venga presa ad esempio nell’affrontare con equilibrio e lungimiranza l’attualità sindacale, politica e sociale di un Veneto nel quale è in atto un nuovo, profondo cambiamento”.