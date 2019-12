Cronaca Nove / Via Munari, 2

Anziana investita da un'auto mentre attraversa la strada: muore in ospedale

E' successo in via Munari, a Nove. La donna è stata subito soccorsa dalla conducente della vettura che l'ha travolta. Caricata in ambulanza, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Bassiano dove è venuta mancare nel pomeriggio di mercoledì