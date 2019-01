Morta Giulia Cazzola, l'erede dell'impero Fope

Gravissimo lutto in una delle aziende orafe vicentine più nota al mondo.

Dopo una malattia, si è spenta a New York, ad appena 46 anni, Giulia Cazzola, figlia di Umberto, nipote dell'ononimo fondatore della Fope, Fabbrica Oreficeria Preziosi Esportazioni, con sede in via Zampieri. Lascia due figli ed il marito.

L'erede dell'impero viveva da anni negli Stati Uniti, dove, dopo la laurea a Boston in Marketing e pubblicità e master a New York in Gemmologia, si occupava con entusiasmo dell'azienda di famiglia.