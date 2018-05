Recoaro piange la dolce Elena

"... la tua solarità voglia di crederci nonostante tante sfide che la vita ti ha posto. Ricordo la tua voglia di birra e pizza, la passione per il cinema, uno dei tuoi telefilm preferiti era Un medico in famiglia,l e storie romantiche, la tua gioia nei piccoli momenti sapevi ricavare, i tuoi ragù molto buoni. Elena, grazie per ciò che ho ricevuto e di avermi fatto vivere la tua verità. Buon viaggio Stella".

Questo, di Giovanna, uno dei tantissimi messaggi che gli amici hanno scritto sulla pagina Facebook di Elena Bertoldi, morta a Recoaro a soli 27 anni.

La giovane aveva avuto una vita in salita, a causa di una disabilità, ma non aveva mai rinunciato al suo sorriso e alla sua grinta. Dopo il diploma all'Isitituo Luttazzi di Valdagno, aveva frequentato una scuola di o di grafica e design e ora era impegnata in un corso di cinema.

L'ultimo saluto sarà martedì alle 9.30, nella chiesta di Sant Antonio Abate.