Investita sulle strisce: anziana muore in ospedale

È morta all'ospedale di Santorso dove era ricoverata da 23 giorni in rianimazioni Giuseppina Abitante, 75enne, da tutti chiamata "Sandra" e molto conosciuta per la attività di parrucchira durata ben 40 anni. La donna era rimasta vittima di un gravissimo incidente il 10 novembre scorso in via Maraschin a Schio ed è spirata lunedì pomeriggio a causa di una emorragia cerebrale.

Il terribile incidente è avvenuto sabato 10 novembre verso le 15:30 . Secondo la ricostruzione della polizia locale la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da uno scooter tamponato da un'auto.