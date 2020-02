Materasso in fiamme mentre dormiva: anziana muore dopo 11 giorni

Non ce l'ha fatta Anna Rosa Casarin, l'anziana che è rimasta gravemente ustionata da un incendio divampato nella camera da letto dell'abitazione dove risiedeva in via Campo Marzio ad Arzignano. La donna è spirata nella giornata di mercoedì all'ospedale di Genova dove era stata trasferita.

Il dramma è accaduto, come scrive Il Giornale di Vicenza, nella notte tra il 7 e l'8 febbraio. La signora, ottantennne, è rimasta vittima del rogo innescato - secondo i primi rilievi - da un mozzicone di sigaretta lasciato acceso. La combustione ha coinvolto prima le lenzuola e le coperte e poi il materasso del letto sul quale la donna dormiva. Ricoverato d'urgenza al San Bortolo con gravi ustioni, è poi stata portata nel centro specializzato per le gradi ustione nel capoluogo ligure.