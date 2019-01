Rogo in un garage: anziana intossicata

Alle 9.30 di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via fratta a Montorso per l’incendio di un garage annesso un’abitazione, adibito a deposito masserizie, il fumo ha invaso i locali della casa: un’anziana è rimasta leggermente intossicata.

I pompieri arrivati da Arzignano hanno spento del tutto le fiamme, già parzialmente spente da un vicino di casa intervenuto con un estintore. La donna 86 enne rifugiatasi in bagno è stata portata fuori dai vigili del fuoco in sicurezza dopo l’areazione dei locali. Il personale del suem 118 ha disposto il trasporto della donna in pronto soccorso per ulteriori controlli.

Tutta l’abitazione disposta su tre livelli è stata invasa dal fumo ed è stata aerata. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.