Montorso, rogo devasta la fonderia: danni ingenti

Un incendio difficile da spegnere che oggi pomeriggio ha impiegato due squadre dei vigili del fuoco - da Arzignano e da Vicenza - per due ore, dalle 16 alle 18. Le fiamme hanno avvolto le Fonderie di Montorso in via Valchiampo, causando danni per svariate centinaia di migliaia di euro alla struttura della fabbrica e alle attrezzature.

Secondo i primi rilievi la causa de rogo è stata una scintilla che ha bruciato il filtro di aspirazione del forno impiegato nella fusione della ghisa. I pompieri sono intervenuti per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la fabbrica. Fortunamente non si sono registrati feriti.