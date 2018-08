Rogo in conceria: distrutto un macchinario

Alle 10:40 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell'Artigianato a Montorso Vicentino per l'incendio di un abbattitore di polvere di una conceria. Le fiamme sono divampate durante alcuni lavori di manutenzione.

I pompieri arrivati da Arzignano hanno spento l’incendio, che ha bruciato il sistema filtrante del macchinario. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’azienda sono terminate dopo circa due ore.