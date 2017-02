Monticello, vinti 500mila euro al Gratta e Vinci

E' entrato, o entrata, ha comprato un Nuovo Miliardario e, grattandolo in auto o a casa, ha scoperto di essere stato baciato dalla fortuna. E' tutto quello che si sa del vincitore di 500mila euro che, nelle scorse settimane, ha comprato il tagliando fortunato allo Speedy Bar di via Europa 149, a Cavazzale di Monticello Conte Otto.



LE RICEVITORIE MILIONARIE



Come riferito dai due titolari, una coppia di origini cinesi, a Il Giornale di Vicenza, il vincitore non ha fatto sapere nulla, nemmeno in maniera anonima, e i gestori sono stati informati dell'accaduto dal "diploma" inviato da Lottomatica.