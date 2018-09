Monticello, fienile devastato dal rogo: danni ingenti

Dall’alba i vigili del fuoco sono impegnati in via Parmesana a Monticello Conte Otto per un vasto incendio fienile all’interno di un’azienda agricola.

I pompieri arrivati con sette automezzi e diciassette operatori da Vicenza, Schio e con i volontari di Thiene, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a contenere le fiamme alla sola struttura ed evitando il coinvolgimento della stalla distante una ventina di metri.

Bruciate dalle fiamme un’autovettura e dei mezzi agricoli. Le rotoballe depositate all’interno della struttura in cemento adibita a fienile sono circa 400 rotoballe per un totale di oltre 1300 quintali di foraggio. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco si protrarranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi.