Monticello Conte Otto, soccorre una donna e viene derubato

Probabilmente adesso ci penserà due volte prima di fare ancora il buon samaritano il 75enne monticellese che mercoledì alle 17 si è fermato con la sua auto a soccorrere una giovane. La dinamica è quella di una truffa ben congegnata. L'uomo, mentre stava rientrando a casa da alcune commissioni, all'incrocio tra via La Pira e via Zanella a Cavazzale di Monticello Conte Otto, è stato fermato da una ragazza che gli chiedeva aiuto perché la sua amica stava male.

Accanto a un'auto di grossa cilindrata di colore nero, sul marciapiede, c'era infatti un'altra donna stesa per terra. A quel grido d'aiuto il signore non ha saputo dire di no: ha accostato e ha aiutato la donna a caricare nella vettura scura la finta vittima del malore. La macchina è poi partita di corsa e a quel punto il 75enne si accorto che erano sparite sia la fede nuziale che la collanina che indossava, regalo delle nozze d'oro. Al pensionato non è rimasto che sporgere denuncia.