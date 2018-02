Monticello Conte Otto, maestra a giudizio per maltrattamenti: la testimonianza di una mamma

Erano stati alcuni genitori a far partire le indagini. I bambini mostravano "strani comportamenti, strane reazioni e paure che prima non avevano", racconta mamma Katia nel video di testimonianza.

I fatti risalgono al periodo tra l'autunno 2015 e i primi mesi del 2016. Le telecamere nascoste avrebbero ripreso bambini sculacciati, strattonati, messi in punizione seduti da soli in un angolo, costretti a mangiare le carote a forza, alzati di peso, umiliati, rimproverati con urla. “Ci hanno accusato di voler infangare il buon nome della scuola – racconta la mamma - ci hanno detto che i bambini volevano solo più attenzione. Sono felice di smentirli: I nostri figli avevano ragione”.

Il Pubblico ministero ha chiuso le indagini preliminari e chiesto il rinvio a giudizio per abuso dei mezzi di correzione e disciplina (571 c.p.). La maestra, che aveva lasciato la scuola dopo l'inchiesta, respinge le accuse, mentre i genitori di otto bambini si preparano a costituirsi parte civile.

Cinque famiglie sono seguite dall'avv. Canobbio, direttore del Comitato scientifico de La Via dei Colori, associazione punto di riferimento in Italia per minori e minoranze vittime di maltrattamenti in strutture scolastiche e assistenziali. Attualmente, oltre a effettuare ricerca e formazione nell'ambito della prevenzione agli abusi, segue più di 600 famiglie offrendo consulenza tecnica legale, psicologica e di orientamento, dando il proprio supporto a oltre 100 processi in Italia.

