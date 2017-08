Monticello Conte Otto, incendio in abitazione: soccorsa famiglia intrappolata

NeI pomeriggio di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre in via Chiesa a Cavazzale, in comune di Monticello Conte Otto, per spegnere un incendio divampato al piano terra e al primo piano di un appartamento.

L'allarme è stato dato dai vicini di casa alle 16.49. All'interno dell'abitazione c'erano una mamma con quattro bambini, che hanno cercato riparo in terrazzo e da lì sono stati messi in salvo dai pompieri con l'ausilio di un'autoscala. Operazione tutt'altro che di routine visto che prima di tutto i vigili del fuoco hanno dovuto segare le inferriate di una sorta di poggiolo-gabbia. Aiuto è giunto anche dai vicini, che attraverso le inferriate hanno ricevuto dalla madre terrorizzata uno dei figli: una neonata di due mesi.

Le cinque persone sono state trasportate in ospedale in ambulanza: tutte intossicate.

L'operazione dei pompieri è durata a lungo e adesso si cerca di capire l'origine dell'incendio, che comunque sembra sia nato in cucina.