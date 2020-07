Cade dal tetto, volo di sei metri: gravissimo imprenditore

Terribile incidente sul lavoro a Monticello Conto Otto poco prima delle 14 di mercoledì. Un imprenditore di 40 anni, titolare della titolare della ditta di tinteggiature di Vicenza "Agriscolor", era impegnato nella tinteggiattura del capannone della carrozzeria Carway Srl - ex Topcar Service situata in via del Progresso - quando il solaio ha ceduto e il tetto è crollato facendo precipitare l'uomo da un'altezza di più di sei metri.

L'imbianchino è stato subito soccorso dal 118 e ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del San Bortolo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe precipitato da una cupola sopra la copertura in eternit del capannone. La tremenda caduta ha provocato al 40enne fratture a gambe e braccia oltre a un trauma cranico.

L'infortunato non ha mai perso conoscenza, è ricoverato in prognosi riservata e non dovrebbe essere in pericolo di vita. I tecnici dello Spisal sono impegnati ad accertare la dinamica esatta dell'accaduto.