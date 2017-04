Montegaldella, picchiata dal compagno si rifugia al bar

Ennesimo episodio di violenza domestica sulle donne. Questa volta il teatro della vicenda è un bar in via Roma a Montegaldella dove, martedì attorno alle 17, è entrata una 27enne scalza e con il volto pieno di sangue.



La donna, di origini ungheresi, stava fuggendo dalla furia del compagno, un 30enne italiano, pregiudicato e noto in paese per la sua aggressività. La vittima è stata accompagnata all’ospedale San Bortolo con una frattura al setto nasale e probabilmente sporgerà denuncia.