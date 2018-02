Montegalda, rapina a mano armata in gioielleria: immobilizzati titolare e cliente

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Montegalda in via Roma. Verso le 18:30 di venerdì tre malviventi travisati, uno dei quali armato di pistola, dopo aver immobilizzato la proprietaria e un cliente, hanno rapinato il negozio asportando preziosi vari per un valore quantificato in circa quindicimila euro.

I rapinatori, successivamente, si sono dileguati a piedi per le vie adiacenti.

I carabinieri della stazione di Longare con quelli del Nucleo Investigativo del comando Provinciale di Vicenza, stanno indagando per risalire all’identificazione degli autori.