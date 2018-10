Montegalda, legnaia in fiamme: salvato capannone

Molto fumo e paura tra i residenti, giovedì pomeriggio, per l'incendio divampato in una legnaia nei pressi di uno stabile abbandonato. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha salvato l'edificio e ulteriori danni alle case vicine.

Il fatto è avvenuto circa alle 14, in via Zocco 39, e i pompieri hanno lavorato fino alle 16, con due squadre, per mettere in sicurezza l'area.