Montecchio, uccise un pensionato col pullman: condannato a quattro mesi

“Uccise il pedone senza compiere tempestivamente le necessarie manovre per rallentare”. Con questa sentenza mercoledì il tribunale di Vicenza ha condannato C.D., quarantenne napoletano che alla guida di un pullman pieno di turisti israeliani ha investito il pensionato Emilio Trentin causandone la morte.

Il fatto successe il 12 ottobre 2015. L’80enne, ex rappresentante di commercio residente a Montecchio, stavo attraversando vicino alle strisce pedonali verso le 9 di mattina in via Battaglia ad Alte Ceccato. Trentin aveva appena accompagnato la figlia a prendere un caffè e decise di attraversare la strada probabilmente per tornare a casa. In quel momento il traffico era molto intenso e un autobus di turisti in visita alle Dolomiti è giunto sul suo percorso, prendendolo in pieno.

L’autista ha frenato ma non è riuscito a evitare l’uomo che ha battuto la testa sul parabrezza ed è caduto a terra. All’arrivo del Suem le condizioni del pensionato sono subito risultate gravi e i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili. L’80enne ha smesso di respirare poco dopo. La sentenza del tribunale è arrivata oggi dopo un anno e mezzo.