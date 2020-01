Ghiaccio sulla strada, scooter tampona un'auto: ferita una donna

Strada ghiacciata e pochissima visibilità per la nebbia. Sono state probabilmente queste le cause dell'incidente avvenuto mercoledì mattina alle Alte di Montecchio Maggiore. Uno scooter, con alla guida una donna, verso le 7:45 ha tamponato un'auto in viale Trieste all'altezza con via Sant'Antonio.

Entrambi i mezzi stavano andando verso Vicenza quando è avvenuto lo schianto. L'incidente ha causato lunghe code per più di un'ora, visto l'orario di punto. Ad avere la peggio la conducente dello scooter, portata in ospedale as Arzignano con numerosi traumi. Sul posto due pattuglie della polizia locale dei Castelli.