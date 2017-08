Montecchio, rubano abiti da sposa e si schiantano

Si è concluso in un fallimento totale la spaccata avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì al Mariages Atelier Sposi di viale Trieste a Montecchio.



Secondo quanto riferito da un testimone ocuplare, i ladri prima hanno sfondato la vetrina del negozio, hanno arraffato i preziosi abiti in esposizione e si sono dati precipitosamente alla fuga. A causa della forte velocità, però, hanno perso il controllo dell'auto e sono finiti fuori strada. Visto il repentino arrivo delle forze dell'ordine, ai malviventi non è rimasto altro da fare che dileguarsi a piedi nei campi, lasciando il bottino per strada.