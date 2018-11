Pendolari del sacchetto selvaggio smascherati dalla polizia locale

Due scarichi illeciti di rifiuti scoperti dalla polizia locale dei Castelli in pochi giorni. Il merito è delle segnalazioni dei cittadini, sempre più attenti a fenomeni di questo tipo, della capillare presenza in città di telecamere sia private che del sistema comunale di videosorveglianza e delle successive indagini degli, che molto spesso portano ad individuare i responsabili.

È il caso degli ultimi due episodi, i cui responsabili sono stati smascherati analizzando le targhe dei veicoli immortalati dalle telecamere. Il primo è avvenuto nella zona lungo la SR 11 dell’ex discoteca Boom, dove due uomini residenti in provincia di Venezia hanno scaricato da un’Audi diversi sacchetti di rifiuti per poi abbandonarli lungo il ciglio della strada, a pochissimi metri dai cassonetti posizionati in quel luogo proprio per evitare l’abbandono.

Il secondo episodio è avvenuto in aperta campagna e precisamente in via Gualda, dove da una Volkswagen Golf è sceso un uomo, risultato residente nel napoletano ma probabilmente domiciliato in zona, che ha scaricato alcuni sacchi di immondizia convinto che in un posto così isolato nessuno potesse vederlo. Un residente in zona ha invece notato la scena e ha allertato la polizia locale, la quale ha poi acquisito le immagini di un circuito di videosorveglianza privato, riuscendo in tal modo a smascherare il responsabile. Ai trasgressori sarà notificato un verbale di contravvenzione di 110 euro, più 20 euro di notifica.