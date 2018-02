Montecchio Precalcino, colpito in testa dal macchinario: gravissimo operaio

Infortunio sul lavoro alla Eco Martini di via Cavedagnona a Montecchio Precalcino nella tarda serata di venerdì. Per cause ancora in via di accertamento un operaio di 52 anni è stato colpito alla testa da un pezzo di macchinario o da un sasso mentre stava lavorando su un frantoio per la frantumazione di sassi.

L'oggetto, partito improvvisamente in maniera violentissima, ha sfondato il casco di protezione dell'uomo che è stato soccorso dal 118 e portato in codice rosso al San Bortolo dove si trova tuttora in rianimazone. Sul anche vigili del fuoco, Spisal e carabinieri.