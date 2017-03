Montecchio, finge furto del furgone per evitare la multa: incastrato dalle telecamere

Finge un furto per evitare una multa, ma la Polizia Locale dei Castelli non ci casca e lo denuncia.



Il protagonista è un 44enne di Montecchio Maggiore che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi ha lasciato parcheggiato il suo furgone in via Peroni negli spazi destinati alle bancarelle del mercato del venerdì mattina. Avvertiti dagli operatori del mercato, gli agenti della Polizia Locale dei Castelli hanno comminato una sanzione di 41 euro e contattato il proprietario affinché spostasse il mezzo, ma lui per evitare la multa ha riferito che il furgone gli era stato rubato la notte precedente. Per rendere più credibile la sua versione ha pure formalizzato la denuncia di furto, ma non è bastato a far cadere i sospetti degli agenti, derivanti dal fatto che il veicolo non presentava segni di effrazione e che non era stato rubato il carico di costosi attrezzi tecnologici.



La verità è emersa dall’analisi delle immagini girate dalle telecamere della zona, nelle quali si nota chiaramente il proprietario parcheggiare il mezzo nel tardo pomeriggio di giovedì per poi allontanarsi a piedi. Sempre le immagini hanno accertato che il furgone da lì non si è più mosso. Messo alle strette, il montecchiano ha ammesso i fatti che gli venivano contestati ed è stato dunque denunciato per simulazione di reato, che può essere punita con la reclusione da uno a tre anni. Sarà il giudice a valutare le giustificazioni dell’uomo, che ha spiegato il suo comportamento adducendo problemi di salute e familiari.