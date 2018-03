Montecchio Maggiore, sfreccia senza patente: 5000 euro di multa e auto sequestrata

Sessantasei veicoli controllati, 75 persone identificate e una serie di sanzioni per comportamenti scorretti alla guida. È il bilancio del fine settimana di controlli stradali notturni – cui ha partecipato anche il Consigliere comunale Maurizio Meggiolaro, incaricato ai rapporti con la Polizia Locale - messi in campo dalla Polizia Locale dei Castelli anche con l’ausilio del telelaser che permette, oltre ad un’efficace prevenzione, la contestazione immediata della violazione.

La maxi-multa: Ammonta a 5.000 euro (più il fermo del veicolo per tre mesi) la sanzione elevata nei confronti di un 31enne italiano che guidava senza patente perché mai conseguita.

Corse folli in centro : Tre patenti sono state ritirate per eccesso di velocità in centro abitato. Due di esse appartengono a neopatentati: si tratta di uno straniero di 21 anni che sfrecciava a 118 km/h in via Europa (sanzione di 829 euro e ritiro della patente con sospensione fino a 3 mesi) e di un diciottenne italiano con 3 amici a bordo che in via Bivio San Vitale viaggiava a 100 km/h (sanzione di 709 euro e ritiro della patente con sospensione fino a 3 mesi). Altre 14 sanzioni sono state elevate per velocità sopra gli 80 km/h in centro abitato.

Ubriachezza molesta: Un 33enne russo è stato segnalato alla Procura per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest dopo aver provocato un incidente stradale in viale Milano. Gli è stata ritirata la patente e inoltre gli è stata elevata una contravvenzione per ubriachezza manifesta e molesta, in quanto non era in grado di ricevere i verbali.

In auto con un trans: Un uomo di 55 anni in base al regolamento comunale è stato sanzionato con 500 euro perché sorpreso in auto in compagnia di un transessuale dedito alla prostituzione.

Gli "sfanalatori": Particolare attenzione è stata infine posta nei confronti dei cosiddetti “sfanalatori”. Ne sono stati sanzionati 11. “Molti conducenti – spiega il Comandante della Polizia Locale dei Castelli Massimo Borgo - ‘sfanalano’ ai veicoli che incrociano per segnalare la presenza della pattuglia. Ricordo che tale comportamento, oltre a essere vietato dall'art. 153 del c.d.s. e sanzionato con 41 euro, permette ai conducenti irregolari (senza patente o senza assicurazione o ancora in stato di ebbrezza) di evitare i controlli e magari provocare incidenti nei quali altri cittadini incolpevoli possono venire coinvolti, senza pensare ai delinquenti su auto rubate che in questo modo evitano la cattura”.