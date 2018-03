Montecchio, fuga attraverso i giardini e pugni ai carabinieri: arrestato 22enne

Certe scene non si vedono solo nei film polizieschi ma anche nella realtà. La rocambolesca fuga attraveso i giardini delle case, saltando le recinzioni, di un 22enne è costata cara a un giovane di origine brasiliana che non voleva essere controllato dai carabinieri. Il ragazzo, in stato di alterazione alcolica, ha prima offeso e poi tirato pugni e calci ai militari che lo hanno portato al pronto soccorso di Arzignano in stato confusionale.

Erano appena trascorse le 23 di mercoledì quanto una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore, mentre pattugliava via Europa in servizio di prevenzione, ha notato il giovane che, senza alcuna ragione, ha iniziato ad inveire in direzione dei militari, fuggendo per evitare di essere controllato. Le cose, però, sono andate diversamente: gli operanti hanno impiegato poco a raggiungere il giovane, protagonista di una rocambolesca fuga attraverso il giardino di varie abitazioni, dove era riuscito ad entrare saltando le recinzioni. Il ragazzo, alterato da un eccesso di assunzione di bevande alcoliche, si è rifiutato di fornire le proprie generalità ed ha aggredito i Carabinieri con calci, pugni e spintoni, obbligando i militari a bloccarlo e ad accompagnarlo al pronto soccorso di Arzignano in uno stato di agitazione.

Dopo una breve osservazione, avendo constatato solamente una forte agitazione psicomotoria, i sanitari lo hanno dimesso senza alcuna prognosi. I militari, lo hanno identificato in Roberto Brunello, 22enne di origine Brasiliana ma residente a Vicenza e già conosciuto dalle forze di polizia. Il giovane è stato denunciato per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Dopo aver passato la notte nella camera di sicurezza della caserma dell'Arma, il 22enne è stato accompagnato nelle aule del palazzo di giustizia di Vicenza e il giudice lo ha condannato alla pena di 6 mesi e 20 giorni di reclusione, disponendo la sospensione condizionale e la scarcerazione.