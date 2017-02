Montecchio Maggiore, tensione all'incontro sui Pfas

Mercoledì sera è andato in scena l'incontro promosso dalla Miteni sui Pfas a Montecchio Maggiore nella sede del Raggruppamento Ovest Vicentino di Confindustria. Relatore il professor Angelo Moretto, direttore del Centro internazionale per la prevenzione sanitaria Asst Fatebenefratelli Sacco, che ha sostenuto non ci siano danni per l'inquinamento da Pfas.

PFAS, INCONTRO A PORTE CHIUSE

"Sulla base dei dati disponibili è possibile attendersi che non vi siano effetti avversi sulla popolazione", ha sostenuto Moretto. Presenti anche molti amministratori locali che hanno manifestato le loro perplessità sulle tesi esposte dal professore.

Lo studio non è stato incentrato sul territorio ma ha riguardato il grado di tossicità negli animali e nell’uomo delle sostanze perfluoroalchiliche in generale. Sono state fornite nozioni scientifiche e presentati degli effetti dei Pfas.

Un gruppo di manifestanti fuori dalla sala ha protestato e ci sono stati momenti di tensione con il consigliere comunale Maurizio Scalabrin di Montecchio che è stato contestato: "Mi hanno insultato - accusa Scalabrin su Il Giornale di Vicenza - e quando ho chiesto spiegazioni mi hanno strattonato". Diversa la versione degli attivisti su Facebook .