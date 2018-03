Montecchio Maggiore, sparatoria nella notte : ferito un rapinatore

Scontro a fuoco nella notte tra venerdì e sabato a Montecchio Maggiore in via Sudiero, laterale del via del Lavoro in zona industriale a Montecchio Maggiore. Ancora da chiarire le cause del conflitto a fuoco. Nello scontro un malvivente è stato colpito da una pallottola e ricoverato al San Bortolo in codice giallo. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

(Articolo in aggiornamento)