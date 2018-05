Montecchio Maggiore, schioppo esplode durante la parata: grave un 31enne

Grave incidente a Montecchio Maggiore durante la manifestazione "Turismo Diffuso". Verso le 11.45 di domenica un 31enne è rimasto ferito nel corso dell'evento organizzato dalla pro loco con la partecipazione della castellana Compagnia d’Arme “San Vitale” che si occupa di rievocazioni di scenari dell'epoca medioevale.

La compagnia usa riproduzioni di armi da sparo ad avancarica a salve e proprio con una di queste un figurante dell' 87, residente a Montebello Vicentino, ha riportato una ferita a causa dell’esplosione della parte terminale di una replica di “schioppo da spalto”, attivata da altro figurante.

L'uomo è stato colpito da alcune schegge di legno che gli hanno perforato il muscolo della spalla destra e la clavicola. Trasportato da personale suem 118 all’ospedale di Arzignano, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’infortunato non è in pericolo di vita e la prognosi è in via di definizione.