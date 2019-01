Riduce il padre in fin di vita, la confessione: «L'ho colpito 4 volte ma sono malato»

Ha colpito con una sedia il padre per ben quattro volte per poi andare a giocare alle slot dove, peraltro, ha vinto una somma consistente, 1700 euro. L'interrogatorio di garanzia del 49enne Salvatore Pangallo davanti al giudice lunedì mattina è durato poco più di un'ora e ha portato l'uomo ad confermare le sue colpe - già ammesse ai carabinieri - sull'episodio dello scorso giovedì in via Beschin a Montecchio Maggiore.

Pangallo, arrestato dai militari per tentato omicidio nella tarda serata di venerdì, ha aggredito il padre 89enne, riducendolo in fin di vita - l'anziano si trova ancora in rianimazione al San Bortolo - proprio per motivi legati al vizio del gioco. Il 49enne, attraverso i suoi avvocati, ha però fatto presente al giudice, che dovrà decidere per la convalida del fermo, di essere "psichicamente sofferente".

Il genitore, costretto in una sedia a rotelle, avrebbe subito l'ira del figlio per questioni di soldi. Pangallo avrebbe rubato 300 euro in contanti dalla casa famigliare per poi andare a giocare in una sala scommesse di Montecchio e successivamente recarsi in treno nel Veronese. Le manette erano scattate al suo ritorno nel Vicentino.