Montecchio Maggiore, record di attività per la polizia locale: 20mila auto controllate

L’estensione dell’orario di servizio dalle 18 alle 24 porta in dote un aumento dei controlli da parte della Polizia Locale dei Castelli, che opera nei Comuni di Montecchio Maggiore e Brendola. Lo testimoniano i numeri del 2017, anno in cui è entrato in vigore il nuovo orario notturno.

Le ore di servizio svolte dagli operatori sono state 56.496 contro le 48.653 del 2016. Ciò ha portato a controllare 21.375 veicoli (contro i 16.031 del 2016) e ad identificare 17.811 persone (contro le 14.619 del 2016). Di queste ne sono state fotosegnalate 25 (16 nel 2016), mentre salgono ad 84 gli stranieri (contro i 38 del 2016) segnalati come irregolari all’Autorità Giudiziaria.

I NUMERI

Pressoché invariato il numero degli incidenti rilevati. Sono stati 219 (di cui 2 mortali) nel 2017 e 206 nel 2016, mentre le sanzioni elevate complessivamente sono state 2.703, in leggero calo rispetto al 2016 quando furono 2.786. Sono sensibilmente aumentati i controlli sugli autocarri in divieto di transito – 747 contro i 251 del 2016 -, mentre sono calate le sanzioni a veicoli senza assicurazione (96 contro i 124 del 2016) e senza revisione (440 contro i 735 del 2016).

I verbali per inosservanza del regolamento contro l’abbandono dei rifiuti sono stati 21, contro i 12 del 2016, mentre si è verificato un calo del 70% della presenza di prostitute lungo le strade. “Questo perché abbiamo aumentato i controlli relativi all’ordinanza antiprostituzione – spiega il Comandante della Polizia Locale Massimo Borgo –. Nel 2017 i verbali sono stati 51 contro i 28 del 2016. La nostra azione repressiva nel corso dell’anno ha determinato un vistoso calo del numero di prostitute lungo le strade. La continua presenza degli agenti negli orari 18-24 e le continue sanzioni scoraggiano i clienti a fermarsi con le prostitute e di conseguenza quest’ultime si spostano in altri luoghi”.

“A questo – sottolinea il Consigliere comunale Maurizio Meggiolaro, incaricato ai rapporti con la Polizia Locale – vanno aggiunti i 12 servizi cosiddetti ‘rinforzati’ fino alle 3 del mattino effettuati nel fine settimana e ai quali anche il sottoscritto ha partecipato: è un’arma in più che abbiamo per controllare il territorio e far percepire la presenza costante della Polizia Locale”.

“È stato un 2017 ottimo sul fronte dell’impegno dimostrato dalla Polizia Locale – conclude il sindaco Milena Cecchetto -. Gli operatori si sono distinti per professionalità e disponibilità e per questo li ringraziamo. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è che diventino sempre di più un riferimento di legalità e sicurezza per tutta la popolazione”.