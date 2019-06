Fiamme nella notte sul campanile della chiesa

Sabato sera alle 22:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Murialdo a Montecchio Maggiore presso la Chiesa dei padri Giuseppini per un principio d'incendio all'impianto d'illuminazione del campanile.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Arzignano e con l'autoscala da Vicenza, hanno subito provveduto a mettere in sicurezza l'impianto d'illuminazione, che ha causato l'allarme.

Le operazioni di soccorso sono terminate nel giro di un'ora