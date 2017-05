Montecchio Maggiore, Scoperti dalla polizia locale due “furbetti” del cronotachigrafo

Mercoledì 3 maggio in via Battaglia a Montecchio Maggiore la Polizia Locale dei Castelli ha fermato un autoarticolato condotto da un polacco. Dal controllo del cronotachigrafo digitale è emerso che il mezzo risultava a riposo mentre in realtà stava marciando.

Il veicolo è stato quindi portato ad una ditta specializzata di Montecchio Maggiore dove è stato accertato che sul sensore di trasmissione, installato vicino alle ruote per registrarne il movimento, era stato aggiunto un chip destinato a bloccare la registrazione dei dati e comandato da un interruttore posizionato in cabina.

Il sistema è stato sequestrato e il conducente polacco, D.K. di 52 anni, segnalato alla Procura di Vicenza per aver “deteriorato mediante manomissione il sensore destinato alla verifica e al controllo delle ore di guida e destinato a prevenire infortuni sul lavoro nello specifico incidenti di guida”, reato punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Il conducente è stato inoltre sanzionato: in quanto straniero ha dovuto pagare subito una multa di 1698 euro. Gli è stata infine ritirata la patente di guida, con interdizione della guida in Italia per 30 giorni.

Nello stesso giorno gli agenti della polizia locale hanno fermato in viale Trieste a Montecchio Maggiore un autoarticolato il cui conducente, il croato F.M. di 60 anni, circolava senza aver quel mattino inserito il disco cronotachigrafo. Gli agenti se ne sono accorti per il fatto che tra la chiusura del giorno precedente e i chilometri segnati sul contachilometri del veicolo mancavano all’appello 100 chilometri.

Il conducente è stato dunque multato con 849 euro, che ha dovuto pagare subito in quanto straniero. Gli è stata inoltre ritirata la patente di guida, con interdizione della guida in Italia per 15 giorni.