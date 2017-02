Montecchio Maggiore, piano Neve: nuovi mezzi per le precipitazioni eccezionali

Ai 14 mezzi già operativi (due lame con spargisale e due spargisale del Comune, otto privati con lame e spargisale forniti dal Comune e due della Protezione Civile) se ne andranno presto ad aggiungere altri due privati, sempre equipaggiati con materiale fornito dal comune di Montecchio Maggiore, che saranno utilizzati in caso di avarie di altri mezzi o di precipitazioni eccezionali.

Uno dei due sarà comunque impiegato per la pulizia dei parcheggi pubblici. È stato inoltre deciso l’acquisto di due spargisale a mano da utilizzare per la pulizia dei marciapiedi prospicenti gli edifici pubblici. Le novità sono state elencate nel corso di una riunione operativa tenutasi presso i magazzini comunali e che ha visto la presenza dell’assessore alla viabilità Carlo Colalto, del dirigente dell’ufficio tecnico Francesco Manelli, del coordinatore del Piano Neve Francesco Albera, del comandante della polizia locale dei Castelli Massimo Borgo, degli addetti comunali alla manutenzione delle strade e dei privati che prestano il loro servizio nell’ambito del Piano Neve.

L’assessore Colalto e il dirigente Manelli hanno ringraziato dipendenti comunali e privati per l’impegno e la professionalità messi in campo in occasione dei due recenti fenomeni nevosi e hanno raccolto proposte e suggerimenti per rendere sempre più efficace il Piano Neve comunale.

“Il Comune mette in campo un grande dispiegamento di mezzi e un grande sforzo organizzativo – spiega l’assessore Colalto – ma ricordo che anche i cittadini devono fare la loro parte. Mi riferisco ai marciapiedi, che in molte parti della città sono ancora coperti da neve e ghiaccio: il regolamento comunale obbliga ogni cittadino a pulire il marciapiede di fronte alla propria casa. Non è solo una questione di senso civico: pulendo il marciapiede, infatti, si evitano eventuali richieste di danni da parte di chi dovesse scivolare a causa del ghiaccio. In caso di nevicate, inoltre, per non ostacolare il passaggio dei mezzi spazzaneve invitiamo i cittadini che ne sono provvisti a parcheggiare le auto nei posteggi privati e a non lasciarle lungo la strada”.