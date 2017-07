Montecchio Maggiore, evita il controllo e fugge ai 100 km/h: maxi-multa

E' stato un sabato sera movimentato a Montecchio Maggiore: non è mancato il lavoro per la polizia locale dei Castelli impegnata in uno servizio cosiddeto "rinforzato" per il quale sono stati impiegate tre pattuglie in divisa e una pattuglia con auto civile.

E proprio quest'ultima è stata protagonista di un inseguimento per le vie cittadine per fermare un automobilista che di fronte ad un posto di controllo aveva cambiato strada evidentemente preoccupato che gli agenti avessero qualcosa di ridire sulla marmitta rumorosa montata sulla macchina.

L'auto "sospetta" è schizzata per le vie cittadine toccando più volte i 100 km/h fino ad essere bloccata dalla polizia locale davanti a Villa Cordellina. Per l'automobilista è scattata una multa di 300 euro