Auto cappottata in A4: grave una bambina

Gravissimo incidente in autostrada nel pomeriggio di sabato poco prima delle 16, tra i caselli di Montebello e Montecchio. Per cause ancora in corso di accertamento una jeep Land Rove si è ribaltata su un fianco senza coinvolgere altri mezzi. Nell'incidente è rimasta ferita una bambina di 11 anni, il cui braccio è rimasto incastrato tra l'asfalto e l'auto cappottata.

I pompieri arrivati i da Lonigo hanno sollevato con dei cuscini pneumatici liberando la ragazza rimasta bloccata con il braccio. La giovane è stata stabilizzata dal personale del quel 118 e portata in ospedale. Illesi gli altri componenti della famiglia: un’altra bambina e i genitori provenienti dalla provincia di Bergamo. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la Polstrada.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. La piccola, in seguito alle gravi lesioni, rischia la perdita dell'arto ma non sarebbe in pericolo di vita.