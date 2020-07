Bombola del gas prende fuoco: il rogo distrugge una taverna

Nella mattinata di lunedì, poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boschialti, a Montecchio Maggiore per l’incendio di una taverna garage, distaccata dall’abitazione principale. Il proprietario era intento ad utilizzare un cannello collegato ad una bombola di GPL, quando a causa di una probabile perdita del tubo di adduzione ha preso fuoco.

L’uomo è uscito dando l’allarme mentre le fiamme si sono subito propagate. I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con un’autopompa e un’autobotte e sette operatori, hanno spento le fiamme del locale dove all’interno oltre la bombola in fiamme se ne trovavano altre due.

Il personale ha provveduto al completo spegnimento e raffreddamento delle bombole, che saranno bonificate con la consegna ad un apposito centro di raccolta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Nell'incendio nessuna persona è rimasta ferita.