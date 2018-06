Rogo all'ecocentro: in fiamme un container

Poco dopo le 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Otto Sommer all’ecocentro di Montecchio Maggiore per un incendio divampato all’interno del cassone degli ingombranti. I pompieri arrivati dal distaccamento di Arzignano con due mezzi hanno spento le fiamme del container.

L’incendio potrebbe essere stato innescato da alcuni sacchi di materiale di compostaggio quali erba e ramaglie scaricate erroneamente, le quali fermentando hanno innescato le fiamme. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa un’ora.

