Montecchio Maggiore, fugge dopo l'incidente: incastrato con Whatsapp

Provoca l'incidente con il suo camion e poi fugge. La polizia locale riesce a rintracciarlo grazie alla segnalazione di un testimone che ha immediatamente segnalato il fatto alle forze di polizia inviando anche alcuni whats app del veicolo. Il fatto è successo nel pomeriggio di venerdì in via Ghisa a Montecchio Maggiore.

Dalla ricostruzione della polizia locale il Tir con al volante K.C., sloveno 42enne, stava circolando sulla Provinciale 246 in direzione Valdagno, quando ha effettuato il sorpasso di altro autocarro. In quel momento una Ford Focus, con alla guida una 48enne di Montecchio con a bordo il figlioletto di 6 anni, usciva da via Canova Inferiore svoltando a destra diretta a Montecchio. Il mezzo pesante ha invaso durante il sorpasso l’altra corsia urtando con il proprio spigolo posteriore destro lo spigolo anteriore sinistro della focus.

Dopo l'urto, che ha provocato notevoli danni alla vettura ma per fortuna nessun ferito, l’autista si è allontanato senza fermarsi ma alla segnalazione del testimone che ha fotografato il mezzo e spedito le foto con Whatsapp alla polizia locale dei Castelli, il camion è stato fermato dai carabinieri di Valdagno a Spagnago di Cornedo e preso in consegna dagli agenti di Montecchio per gli accertamenti ed i rilievi.

L’autista è risultato negativo all’etilometro ma gli è stato contestato il sorpasso in corrispondenza di incrocio – per il quale gli veniva ritirata sia la patente – e l’essersi allontanato senza fermarsi. Per riprendere la marcia ha dovuto pagare con bancomat 222.50 euro (i veicoli stranieri devono a norma del cds pagare subito). Lo stesso risultava coperto da regolare assicurazione che risarcirà i danni alla signora di montecchio.